Gilliam Sayad Quartet, concert en partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris mercredi 15 octobre 2025.

Harmonies Riches et mélodies lyriques sont au rendez-vous. Les quatre musiciens naviguent dans l’interplay spontané pour créer des moments hors du temps.

Gilliam Sayad : piano

Mathis Cordier : guitare

Rayan Besançon : basse

Léo Sapede : batterie

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Fondé au CMDL par le pianiste et compositeur Gilliam Sayad, ce groupe traverse et mélange les genres en passant du jazz à la musique classique ou la musique de film.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/