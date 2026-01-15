Gilliam Sayad trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Gilliam Sayad trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 3 mars 2026.
Accompagné de Solène Cairoli et Oscar Georges, ils rendent hommage aux grands standards ou sensibilité, improvisation et inter play sont au centre du trio.
Gilliam Sayad : piano
Solène Cairoli : contrebasse
Oscar Georges : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, standards — Inspiré par les maîtres Bill Charlap, Benny Green ou encore Keith Jarret, Gilliam Sayad les découvrira tous à travers les standards de jazz.
Le mardi 03 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
