Gilliam Sayad trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 3 mars 2026.

Accompagné de Solène Cairoli et Oscar Georges, ils rendent hommage aux grands standards ou sensibilité, improvisation et inter play sont au centre du trio.

Gilliam Sayad : piano
Solène Cairoli : contrebasse
Oscar Georges : batterie

Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Inspiré par les maîtres Bill Charlap, Benny Green ou encore Keith Jarret, Gilliam Sayad les découvrira tous à travers les standards de jazz.
Le mardi 03 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/


