Gilliam Sayad trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Accompagné de Solène Cairoli et Oscar Georges, ils rendent hommage aux grands standards ou sensibilité, improvisation et inter play sont au centre du trio.

Gilliam Sayad : piano

Solène Cairoli : contrebasse

Oscar Georges : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Inspiré par les maîtres Bill Charlap, Benny Green ou encore Keith Jarret, Gilliam Sayad les découvrira tous à travers les standards de jazz.

Le mardi 03 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com



