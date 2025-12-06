Gimme ABBA Tribute Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : Gratuit

21:00:00

2025-12-06

Préparez-vous à plonger dans l’univers magique et intemporel du légendaire groupe suédois, interprété par un groupe exceptionnel originaire des Hauts-de-France.

Les Artistes sur Scène

Vocalistes Nos chanteuses capturent parfaitement l’essence et l’énergie d’Agnetha et Anni-Frid, avec des voix puissantes et émouvantes qui vous feront revivre les meilleurs moments d’ABBA.

Musiciens Talentueux Accompagnés de musiciens de talent jouant en live ! Originaire des Hauts-de-France, ce groupe tribute s’est fait connaître par ses performances énergiques et fidèles aux originaux, capturant l’essence même des années 70.

Chaque membre apporte sa touche unique, rendant chaque concert une expérience mémorable pour tous les fans d’ABBA, jeunes et moins jeunes. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

