Gimme! Gimme! Gimme! / La nuit Disco SUPERSONIC Paris

GIMME! GIMME! GIMME!

-La nuit Disco du Supersonic-

Direction l’univers disco, funk et soul avec la soirée Gimme ! Gimme ! Gimme !

Pense à Saturday Night Fever, aux chorégraphies des sixties, seventies et eighties, à ces voix puissantes qui te feront hurler sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit…

Si tu grooves sur ABBA, Donna Summer, Chic, Earth, The Jackson 5, Diana Ross, Bee Gees, cette soirée n’attend plus que toi

Live tribute à 1h de Kill The DJ

DJ set Disco de Alex Croq Mac et Ed Bertram

———————————

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Le vendredi 05 décembre 2025

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo