Gimme! Gimme! Gimme! / La soirée Disco SUPERSONIC Paris

GIMME! GIMME! GIMME!

-La soirée Disco du Supersonic-

Direction l’univers disco, funk et soul avec la soirée Gimme ! Gimme ! Gimme !

Pense à Saturday Night Fever, aux chorégraphies des sixties, seventies et eighties, à ces voix puissantes qui te feront hurler sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit…

Si tu grooves sur ABBA, Donna Summer, Chic, Earth, The Jackson 5, Diana Ross, Bee Gees, cette soirée n’attend plus que toi

Live tribute à 1h de Purple Cover Band

DJ set Disco de Alex Croq Mac et Ed Bertram

WELCOME TO SUPERSONIC : Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le dimanche 05 avril 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-06T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T23:00:00+02:00_2026-04-05T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4nk0wwoDP https://fb.me/e/4nk0wwoDP



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

