Gimme! Gimme! Gimme! / La soirée Disco SUPERSONIC Paris lundi 6 avril 2026.
GIMME! GIMME! GIMME!
-La soirée Disco du Supersonic-
Direction l’univers disco, funk et soul avec la soirée Gimme ! Gimme ! Gimme !
Pense à Saturday Night Fever, aux chorégraphies des sixties, seventies et eighties, à ces voix puissantes qui te feront hurler sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit…
Si tu grooves sur ABBA, Donna Summer, Chic, Earth, The Jackson 5, Diana Ross, Bee Gees, cette soirée n’attend plus que toi
Live tribute à 1h de Purple Cover Band
DJ set Disco de Alex Croq Mac et Ed Bertram
WELCOME TO SUPERSONIC : Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le dimanche 05 avril 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 10 EUR Tout public.
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
