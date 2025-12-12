GIMS – AMPHITHEATRE PLEIN AIR – ZENITH DE NANCY Nancy Cedex

GIMS Début : 2026-06-19 à 19:00. Tarif : – euros.

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS ET LABEL LN PRÉSENTENT : GIMSAprès une tournée exceptionnelle de plus de 90 dates à guichets fermés qui a marqué 2024 et 2025, Gims sera présent sur les scènes des plus grands festivals de France en 2026.Chaque concert sera l’occasion de (re)découvrir ses plus grands titres : Ciel, Ninao, Parisienne, Air Force Blanche, Spider, Sois pas timide, Appelle ta copine…Avec déjà plus de 750 000 billets vendus et des dates complètes dans tout la France, Suisse, Belgique et Canada, Gims confirme une fois de plus son statut d’artiste incontournable de la scène musicale.Réservez vos places dès maintenant !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AMPHITHEATRE PLEIN AIR – ZENITH DE NANCY RUE DU ZÉNITH 54023 Nancy Cedex 54