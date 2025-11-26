Gims LDLC Arena Décines-Charpieu
Gims LDLC Arena Décines-Charpieu mercredi 26 novembre 2025.
Gims
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 55 – 55 – 95 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-26
La nouvelle tournée de GIMS intitulée LE DERNIER TOUR passera par la LDLC Arena de Lyon-Décines une troisième fois, les 26, 27 & 28 novembre 2025.
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The new GIMS tour, entitled LE DERNIER TOUR (THE LAST TOUR), will visit the LDLC Arena in Lyon-Décines for the third time, on November 26, 27 & 28, 2025.
German :
Die neue Tournee von GIMS mit dem Titel LE DERNIER TOUR wird ein drittes Mal durch die LDLC Arena in Lyon-Décines führen, und zwar am 26., 27. & 28. November 2025.
Italiano :
Il nuovo tour dei GIMS intitolato LE DERNIER TOUR farà tappa per la terza volta all’Arena LDLC di Lione-Décines il 26, 27 e 28 novembre 2025.
Espanol :
La nueva gira de GIMS, titulada LE DERNIER TOUR , recalará por tercera vez en el LDLC Arena de Lyon-Décines los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2025.
L’événement Gims Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme