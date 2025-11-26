Gims LDLC Arena Décines-Charpieu

Gims

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 55 – 55 – 95 EUR

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-28

La nouvelle tournée de GIMS intitulée LE DERNIER TOUR passera par la LDLC Arena de Lyon-Décines une troisième fois, les 26, 27 & 28 novembre 2025.

English :

The new GIMS tour, entitled LE DERNIER TOUR (THE LAST TOUR), will visit the LDLC Arena in Lyon-Décines for the third time, on November 26, 27 & 28, 2025.

German :

Die neue Tournee von GIMS mit dem Titel LE DERNIER TOUR wird ein drittes Mal durch die LDLC Arena in Lyon-Décines führen, und zwar am 26., 27. & 28. November 2025.

Italiano :

Il nuovo tour dei GIMS intitolato LE DERNIER TOUR farà tappa per la terza volta all’Arena LDLC di Lione-Décines il 26, 27 e 28 novembre 2025.

Espanol :

La nueva gira de GIMS, titulada LE DERNIER TOUR , recalará por tercera vez en el LDLC Arena de Lyon-Décines los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2025.

