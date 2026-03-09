Gims LDLC Arena Décines-Charpieu

Gims

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 80 – 80 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-02 20:00:00

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-11-02

GIMS est de retour à LDLC Arena de Lyon-Décines, le 2 novembre 2026, pour un concert exceptionnel. Venez vivre une soirée au rythme de ses plus grands hits et un show inoubliable.

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gims

GIMS is back at the LDLC Arena in Lyon-Décines on 2 November 2026 for an exceptional concert. Come and enjoy an evening filled with his greatest hits and an unforgettable show.

L’événement Gims Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-03-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme