GIMS en live pour le Nouvel An 2026 Troyes

GIMS en live pour le Nouvel An 2026

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 60 – 60 – 120 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 05:00:00

Date(s) :

2025-12-31

De 20h30 à 5h00, une programmation festive vous attend avec de nombreux DJs pour enflammer la piste toute la nuit. Nous avons la chance d’accueillir ce soir là



Des artistes internationaux

>> Hamma, champion de France Red Bull 3Style

>> Oriska, star d’NRJ Extravadance primée aux NRJ DJ Awards



De jeunes prodiges

>> Kenzo Harel, prodige de 16 ans, maître d’un mix entre EDM et pop, présent sur la scène de Solidays

>> & Stoltz, vous l’avez déjà vu au showcase de Gims, il avait mis le feu à Mesnil !

Le moment fort de la soirée GIMS en live à minuit*.



Une programmation explosive vous attend !

Venez enflammer la piste toute la nuit !



Foodtrucks à Gogos pour vous régaler

Bar à Champagne**

Bar à Bières**

Bar à Cocktails**



(*Horaires à titre indicatif pouvant être soumis à des modifications)

(** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

