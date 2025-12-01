GIMS en live pour le Nouvel An 2026 Troyes
GIMS en live pour le Nouvel An 2026 Troyes mercredi 31 décembre 2025.
GIMS en live pour le Nouvel An 2026
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 60 – 60 – 120 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 05:00:00
Date(s) :
2025-12-31
De 20h30 à 5h00, une programmation festive vous attend avec de nombreux DJs pour enflammer la piste toute la nuit. Nous avons la chance d’accueillir ce soir là
Des artistes internationaux
>> Hamma, champion de France Red Bull 3Style
>> Oriska, star d’NRJ Extravadance primée aux NRJ DJ Awards
De jeunes prodiges
>> Kenzo Harel, prodige de 16 ans, maître d’un mix entre EDM et pop, présent sur la scène de Solidays
>> & Stoltz, vous l’avez déjà vu au showcase de Gims, il avait mis le feu à Mesnil !
Le moment fort de la soirée GIMS en live à minuit*.
Une programmation explosive vous attend !
Venez enflammer la piste toute la nuit !
Foodtrucks à Gogos pour vous régaler
Bar à Champagne**
Bar à Bières**
Bar à Cocktails**
(*Horaires à titre indicatif pouvant être soumis à des modifications)
(** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
