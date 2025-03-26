GIMS – LE DOME MARSEILLE Marseille

GIMS Début : 2025-12-15 à 20:00. Tarif : – euros.

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS PRESENTE : GIMSGIMS PROLONGE SA TOURNÉEAlors que sa tournée actuelle, « Le Dernier Tour », affiche complet dans toutes les villes avec 300 000 billets vendus, GIMS annonce une prolongation exceptionnelle en tournée dans toute la France dont le 14 et 15 Décembre 2025 au Dôme de Marseille. Cette tournée se clôturera par un concert exceptionnel le 20 Décembre 2025 à Paris La Défense Arena.

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13