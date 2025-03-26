GIMS – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

GIMS Début : 2025-12-20 à 20:00. Tarif : – euros.

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS PRESENTE GIMSLimite à 8 places par commandeLe « Last Winter Tour » est plus qu’une simple tournée, c’est le réel aboutissement de la carrière musicale exceptionnelle de Gims et d’une célébration de l’impact que cet artiste a eu sur la scène musicale française. Chaque concert est une réelle expérience et un voyage dans le temps à travers ses plus grands tubes.Avec déjà plus de 700 000 billets vendus pour le « Last Winter Tour », GIMS annonce une 5ème date exceptionnelle à Paris La Défense Arena : le samedi 20 décembre 2025 à 14h00. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un show spectaculaire et inoubliable. Réservez dès maintenant ! Une occasion unique de vivre ce concert grandiose.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92