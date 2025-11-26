GIMS – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

GIMS – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre dimanche 21 décembre 2025.

GIMS Début : 2025-12-21 à 18:00. Tarif : – euros.

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS PRESENTE GIMSLimite à 8 places par commandeDATE SUPPLEMENTAIRE « Avec plus de 500 000 billets déjà vendus pour le « Last Winter Tour », GIMS annonce une troisième date exceptionnelle à Paris La Défense Arena : le 21 décembre 2025 à 18h00.Une occasion unique de vivre ce concert grandiose qui clôturera la tournée événement. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un show spectaculaire et inoubliable. »Alors que sa tournée actuelle, « Le Dernier Tour », affiche complet dans toutes les villes, GIMS annonce une prolongation exceptionnelle. De nouvelles dates seront mises en vente ce vendredi 7 février à 11h00 sur Gimstour.com.Plus que jamais au sommet, GIMS domine cette année encore les charts avec trois titres phares classés numéro 1 : Spider, Sois pas timide et Ciel, cumulant à eux seuls 600 millions de streams. Sa nomination aux Victoires de la Musique dans la catégorie « Artiste masculin de l’année » vient ainsi saluer une carrière impressionnante, marquée par des hits incontournables et une présence constante dans les classements. Avec 300 000 billets déjà vendus, le succès du « Dernier Tour » est également au rendez-vous. La prolongation de la tournée permettra à des milliers de spectateurs supplémentaires de vivre l’expérience GIMS sur scène, grâce à un show fédérateur et festif qui mêle ses plus grands classiques (Bella, Est-ce que tu m’aimes, Sapés comme jamais…) à ses derniers tubes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92