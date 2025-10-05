GIMS – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

GIMS – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre lundi 22 décembre 2025.

GIMS Début : 2025-12-22 à 20:00. Tarif : – euros.

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS PRESENTE GIMSLimite à 8 places par commandeLe « Last Winter Tour » est plus qu’une simple tournée, c’est le réel aboutissement de la carrière musicale exceptionnelle de Gims et d’une célébration de l’impact que cet artiste a eu sur la scène musicale française. Chaque concert est une réelle expérience et un voyage dans le temps à travers ses plus grands tubes.Avec plus de 700 000 billets déjà vendus pour le « Last Winter Tour », GIMS annonce une quatrième date exceptionnelle à Paris La Défense Arena : le 22 décembre 2025 à 20h00. Une occasion unique de vivre ce concert grandiose.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92