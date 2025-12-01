GIMS – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

GIMS Début : 2025-12-01 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : GIMSGIMS PROLONGE SA TOURNÉE AVEC DE NOUVELLES DATES EXCEPTIONNELLES. Après le succès fulgurant du « Dernier Tour », avec déjà plus de 500 000 billets vendus, GIMS annonce des dates supplémentaires dans toute la France à l’automne 2025NOUVELLES DATES DISPONIBLES :Strasbourg le 30 octobre 2025Nantes les 10 et 11 novembre 2025Bordeaux le 20 novembre 2025Lyon le 28 novembre 2025Toulouse le 30 novembre 2025Cette tournée se clôturera par deux concerts exceptionnels à Paris La Défense Arena avec une date supplémentaire le 19 décembre 2025 !Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un show spectaculaire et inoubliable. Réservez dès maintenant vos places. PMR : billetterie@lapetitemanhattan.com

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31