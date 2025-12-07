Gin Bee pour le festival Jazz de Mars Jallans

Gin Bee pour le festival Jazz de Mars

Début : 2026-04-03 20:30:00

Gin Bee, c’est un duo qui casse les codes avec élégance! Deux musiciens aux influences multiples, qui réinventent les classiques de la pop avec des touches jazzy pleines de fraîcheur. La voix envoûtante de Sofia se mêle à la sensibilité et au groove singulier de Pierre-Louis.

Pierre-Louis Le Port guitare

Sofia Bortoluzzi chant, basse

La 32e édition du festival Jazz de Mars se déroulera du 6 mars au 10 avril 2026 en Eure-et-Loir. Cette édition met particulièrement à l’honneur les artistes féminines, reflet d’une ouverture croissante, avec toujours plus de femmes instrumentistes et chanteuses au top dans le milieu du jazz. 20 .

Mairie Jallans 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Gin Bee is a duo that breaks codes with elegance! Two musicians with multiple influences, reinventing pop classics with fresh, jazzy touches. Sofia’s bewitching voice blends with Pierre-Louis’s sensitivity and unique groove.

