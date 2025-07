Gina Jardin pédagogique de Sarcelles Sarcelles

Gina Samedi 30 août, 17h00 Jardin pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Début : 2025-08-30T17:00:00 – 2025-08-30T18:00:00

Gina

Spectacle de marionnettes savoureux et festif

Un moment gourmand, convivial et plein de bonne humeur !

En collaboration avec la Compagnie Basta Cosi, nous accueillons Gina, un spectacle de marionnette portée, sans paroles, qui célèbre la tradition culinaire italienne.

Dans une ambiance joyeuse et participative, Gina prépare, sous les yeux du public, une authentique recette de pâtes à la napolitaine. Un spectacle sensoriel et familial à déguster sans modération !

Jardin pédagogique de Sarcelles Impasse des Pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 94 53 88 http://Inventerre.org Le jardin pédagogique est un lieu de biodiversité en plein cœur du village de Sarcelles, accueillant une grande diversité des milieux. Transilien ligne H : Sarcelles – Saint-Brice

Bus 133, 268, 368

La Culture s’invite au jardin

©Compagnie Basta Cosi