Gindou en fête Gindou vendredi 1 août 2025.

Place du village Gindou Lot

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-03

2025-08-01

Le comité des fêtes de Gindou vous convie à sa fête votive ! Un rendez-vous incontournable de l’été.

Que vous soyez habitants ou visiteurs de passage, voilà une belle occasion de partage et de fête, dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle !

Au cours de 3 jours de fêtes, la fête votive animera le village après-midi conviviale, repas, soirées festives, animations musicales pour petits et grands.

Le week-end sera clôturée par une messe et un dépôt de gerbe.

Programme 2025

Vendredi 1er août

20h Repas dansant avec Orchestre Gérard Gouny

Menu melon au jambon, confit de canard et ses pommes de terres sarladaise, fromage, dessert, vin de café compris (sur réservation)

Soirée chapeaux avec le concours du plus beau couvre-chef !

Samedi 2 août

14h30 Concours de pétanque en doublette

17h30 Randonnée pédestre au départ de Gindou (10 km)

19h Apéro en musique avec Sax Bandas

22h Dancefloor avec DJ Alex

Buvette et restauration sur place, structures gonflables

Dimanche 3 août

10h30 Messe à l’église de Gindou

11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts

12h Apéritif de clôture .

Place du village Gindou 46250 Lot Occitanie +33 6 50 75 50 22

English :

The Gindou Festival Committee invites you to its fête votive! A not-to-be-missed summer event.

Whether you’re a local or just passing through, this is a great opportunity to share and celebrate, in a warm, traditional atmosphere!

Over the course of 3 days, the fête votive will bring the village to life: convivial afternoons, meals, festive evenings and musical entertainment for young and old.

The weekend will close with a mass and wreath-laying ceremony.

German :

Das Festkomitee von Gindou lädt Sie zu seinem Votive-Fest ein! Ein unumgänglicher Termin im Sommer.

Ob Sie Einwohner oder Besucher sind, hier haben Sie die Gelegenheit, in einer herzlichen und traditionellen Atmosphäre zu feiern und zu teilen!

Im Laufe von drei Festtagen wird die Fête votive das Dorf beleben: gesellige Nachmittage, Mahlzeiten, festliche Abende, musikalische Unterhaltung für Groß und Klein.

Das Wochenende wird mit einer Messe und einer Kranzniederlegung abgeschlossen.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Gindou vi invita alla sua festa votiva! Un evento estivo da non perdere.

Che siate del posto o di passaggio, questa è una grande occasione per condividere e festeggiare, in un’atmosfera calda e tradizionale!

Nel corso di 3 giorni, la festa votiva animerà il villaggio con pomeriggi conviviali, pasti, serate di festa e intrattenimento musicale per tutte le età.

Il fine settimana si concluderà con una messa e una cerimonia di deposizione di corone.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Gindou le invita a su fiesta votiva Una cita ineludible del verano.

Tanto si es de la zona como si está de paso, es una gran oportunidad para compartir y celebrar en un ambiente cálido y tradicional

Durante 3 días, la fiesta votiva animará el pueblo con tardes de convivencia, comidas, veladas festivas y espectáculos musicales para todas las edades.

El fin de semana concluirá con una misa y una ceremonia de colocación de coronas.

