Ginette Festival Chez Ginette à Rocamadour Restaurant Ginette Rocamadour

Restaurant Ginette Le Château Rocamadour Lot

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18

Festival estival convivial proposant des concerts live tous les lundis dans une ambiance rétro, accompagnés d’un service de restauration locale de produits frais. Lieu festif prisé des locaux et des touristes, idéal pour découvrir la scène musicale régionale

Programme

14/07 Steve Michael

21/07 Emosa

28/07 One Shark

04/08 Steve Michael

11/08 Bleu Charette

18/08 One Shark

Restaurant Ginette Le Château Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 50 18 38

English :

Friendly summer festival featuring live concerts every Monday in a retro atmosphere, accompanied by a local catering service serving fresh produce. A popular venue for locals and tourists alike, ideal for discovering the regional music scene

Program

07/14: Steve Michael

07/21: Emosa

07/28: One Shark

04/08: Steve Michael

08/11: Bleu Charette

08/18: One Shark

German :

Geselliges Sommerfestival, das jeden Montag Live-Konzerte in Retro-Atmosphäre bietet und von einem lokalen Catering-Service mit frischen Produkten begleitet wird. Beliebter Festort für Einheimische und Touristen, ideal, um die regionale Musikszene zu entdecken

Programm

14/07: Steve Michael

21/07: Emosa

28/07 One Shark

04/08 Steve Michael

11/08: Blue Charette

18/08: One Shark

Italiano :

Festival estivo amichevole che offre ogni lunedì concerti dal vivo in un’atmosfera retrò, accompagnati da un servizio di catering locale che serve prodotti freschi. Un luogo popolare per la gente del posto e per i turisti, ideale per scoprire la scena musicale regionale

Programma

14/07: Steve Michael

21/07: Emosa

28/07: One Shark

04/08: Steve Michael

11/08: Bleu Charette

18/08: Uno squalo

Espanol :

Acogedor festival de verano que ofrece conciertos en directo todos los lunes en un ambiente retro, acompañados de un servicio de catering local que sirve productos frescos. Un lugar popular tanto para los lugareños como para los turistas, ideal para descubrir la escena musical regional

Programa

14/07: Steve Michael

21/07: Emosa

28/07: One Shark

04/08: Steve Michael

11/08: Bleu Charette

18/08: Un tiburón

