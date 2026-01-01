Ginette Kolinka, contre la haine Mémorial de la Shoah Paris

À 19 ans, Ginette Kolinka est arrachée à sa vie pour être déportée à Auschwitz-Birkenau. Son père, son frère et son neveu y sont assassinés. Elle seule revient. Longtemps, elle se tait. Quarante-cinq ans de silence, puis un basculement : dire, raconter, transmettre… Ce livre, sous forme d’entretiens, donne à entendre une voix d’une clarté bouleversante, portée par les dessins de Catel Muller qui prolongent la force du témoignage. Ginette Kolinka y évoque la déportation, mais aussi les poisons toujours présents : le racisme, l’antisémitisme, le négationnisme, l’intolérance. Son récit n’est pas une leçon d’histoire figée, c’est un cri contre l’oubli et l’indifférence, contre la haine. À la veille du cent-et-unième anniversaire de Ginette Kolinka, lire ce témoignage, c’est comprendre que la mémoire n’appartient pas au passé : elle engage notre présent et notre avenir.­

En présence de l’auteure, et de Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah.

En conversation avec Jean-Luc Fromental, éditeur et scénariste.

À l’occasion de la parution de « Ginette Kolinka, contre la haine » de Catel, éditions La Sirène, 2026.

