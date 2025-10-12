GingerL and many more… – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

GingerL and many more… Début : 2025-10-12 à 19:00. Tarif : – euros.

GingerL and many more…Si vous cherchez un spectacle/concert qui vous remonte le moral et vous donne de l’Énergie, alors courez vite au concert de GingerL… and many more…GingerL donne vie à son rêve de toujours : CHANTER et DANSER librement et c’est dans cespectacle unique qu’elle donne envie au public d’en faire autant ! Pétillante, parfois décalée et toujours créative, GingerL assume totalement sa singularité.Tel un exemple à oser, telle une égérie qui nous invite à être nous-même à travers sa musiqueFeel Good, Fun, Communicative, Énergisante et Libératrice.Elle grandit entre la France et les États-Unis, où elle découvre la musique country, la pop et le rapaméricain qui ont nourri son univers musical.Après un parcours assez conventionnel, elle décide à 35 ans de devenir GingerL à la vie comme à lascène. Plus de temps pour passer à côté de sa vie, GingerL est à la fois auteure-compositrice-interprète mais aussi scénariste-réalisatrice et productrice. Elle vit désormais à Paris avec son mari et ses trois enfants.« Je pense que je pourrais faire danser n’importe qui », glisse GingerL dans son interview aujournal Le Progrès.

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75