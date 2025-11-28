Giorda Besançon Scènacle Besançon

Giorda Besançon

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Que vous soyez réceptifs ou pas, Giorda saura vous hypnotiser !

Préparez-vous à penser autrement !??

Sur scène si vous le souhaitez, ou dans le public si vous préférez, osez vivre une expérience extraordinaire et inoubliable.

Vos sens seront décuplés, vos perceptions renversées, vos certitudes bouleversées. Avec habileté et bienveillance, Giorda défie les croyances conventionnelles et vous invite à découvrir une nouvelle réalité. ?

Osez repousser vos limites et venez réveiller la personne exceptionnelle que vous êtes.??

C’est votre spectacle, il sera unique, comme vous !

HYPN’OSE est un merveilleux terrain de jeu où chacun, sur scène ou dans le public, pourra être le héros de sa propre aventure. Halluciner, rire, se révéler, vibrer, expérimenter, se surprendre, ressentir… Voilà ce que je vous propose de vivre.

Mon hypnose est différente de celle que le public a l’habitude de voir, ou d’appréhender en spectacle. Elle est bienveillante, spectaculaire, et unique car c’est le public qui la rend unique. Si grâce à mon spectacle, vous êtes moins effrayés par l’hypnose, peut-être même séduits par cet art magnifique ; si vous avez envie de passer à l’action, de ne plus rêver votre vie mais de tout mettre en œuvre pour vivre vos rêves, alors j’aurai réussi !

Car si moi je vis mon rêve c’est grâce à vous.

Alors merci ! .

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Giorda Besançon

German : Giorda Besançon

Italiano :

Espanol :

L’événement Giorda Besançon Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME