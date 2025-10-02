Giordano > Théâtre Saint-Lô Saint-Lô

Théâtre Saint-Lô, Rue Octave Feuillet Saint-Lô

2 octobre 2025 à 20h30

2025-10-02

Rendez-vous le 2 octobre prochain à 20h30 au théâtre de Saint-Lô pour le spectacle » Giordano » .

Giordano, c’est la prise de parole et la trajectoire semée d’embûches d’un lanceur d’alerte du seizième siècle qui appelle de tout son être l’humanité à penser et à vivre le monde autrement. Rome 1600, sur le Campo de’ Fiori, le bûcher est dressé, la foule attend. Un homme condamné à être brûlé vif se confie. Cet homme, c’est Giordano Bruno, trop savant pour son époque et condamné pour hérésie. Sur scène, un dispositif épuré, des lumières dorées, qui constellent le plafond tels des astres, un cube, uniquement dessiné par sa structure et au sein duquel le récit se déroule. Très peu d’accessoires. Et deux formidables comédiens, l’un interprétant la jeunesse de Giordano, l’autre, son âge mûr, qui endossent, en plus du rôle-titre, une galerie de personnages remarquables.

Dès 14 ans 1h20.

Texte Denis Lavalou Mise en scène David Gauchard Avec Cédric Dorier et Denis Lavalou Collaboratrice artistique Laure Hirsig Scénographie David Gauchard et Jonas Bühler Lumière Jonas Bühler Musique et environnement sonore Antoine Bédard avec Susie Napper (viole de gambe) et Corinne René (percussions) Costumes Amandine Rutschmann Photo ©Guillaume Perret. .

Théâtre Saint-Lô, Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000

English : Giordano > Théâtre Saint-Lô

