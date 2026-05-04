Giovanni Bellini : les madones sensibles Palais de la mutualité Lyon Jeudi 21 mai, 14h30, 19h00

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 21/05/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Giovanni Bellini : les madones sensibles ».

Conférence Artagora – Giovanni Bellini : les madones

« Giovanni Bellini est celui qui donne à Venise sa première maturité picturale : avec lui, la couleur l’emporte sur le dessin et la lumière devient langage.

Il fonde cette manière vénitienne où les formes naissent moins du trait que de l’atmosphère, des accords chromatiques et de la vibration de l’air.

Chez lui, le sacré quitte parfois l’or des fonds anciens pour entrer dans le paysage, les collines, les arbres et l’aube du monde.

Sans Bellini, ni Giorgione, ni Titien : il est l’origine calme de la grandeur vénitienne. »

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 25 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T20:30:00.000+02:00

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Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon



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