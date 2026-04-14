Giovanni dalle Bande Nere tra Storia e storie – Événement célébrant les 500 ans du Condottiero Mediceo, Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’, Forlì

Giovanni dalle Bande Nere tra Storia e storie – Événement célébrant les 500 ans du Condottiero Mediceo 12 – 14 juin Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Forlì-Cesena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Giovanni dalle Bande Nere entre histoire et histoires

Célébration des 500 ans du Condottiere Médicis

La Fumettothèque Nationale Alessandro Callegati ‘Calle’ promeut un projet qui allie mémoire historique et innovation culturelle. Au centre de l’initiative se trouve la ‘Section Caterina Sforza‘, un pôle spécialisé dédié à la production de bandes dessinées du personnage féminin, qui, cette année, élargit ses horizons narratifs grâce à l’élargissement de la documentation de bande dessinée dédiée à l’héritière de la noble femme Sforza, figure clé du territoire : Giovanni dalle Bande Nere. À travers l’événement articulé, avec des expositions sur place et en ligne, des visites guidées, des présentations et des ouvertures publiques, l’initiative explore le lien profond entre l’histoire et le Neuvième Art, en relation avec le dernier des grands condottieri. En activant la circulation de la connaissance, on analyse comment l’éducation, la résilience et la force d’une mère comme Caterina Sforza le ‘Tigre de Forlì’, ont pu façonner l’une des icônes les plus puissantes de la Renaissance. La bande dessinée n’est pas seulement une évasion, mais une archive dynamique de notre identité. Raconter Giovanni à travers la section Caterina Sforza signifie tisser un fil rouge entre le passé et l’avenir, pour une culture résiliente.

Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ 51, Via Curiel, 47121 Forlì FC Forlì 47121 Ravaldino Forlì-Cesena Emilia-Romagna 3393085390 https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca/index.php?SMExt=SMPages&SMPagesId=6542e6b05c176e906b46d6bac4860432 Activités de bénévolat depuis 2019 pour la gestion de la Bibliothèque des bandes dessinées, avec des services gratuits pour les citoyens et tous les intéressés. Support gratuit à la thèse de licence et programmation d’initiatives diverses liées au thème (cours de bande dessinée, expositions, rencontres, présentations, débats, etc.). Ouverture gratuite sur demande – Ouvertures publiques l’après-midi pour des événements culturels

European Archaeology Days – Switzerland

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