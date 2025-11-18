Giovanni !…en attendant la bombe Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Giovanni !…en attendant la bombe

Mardi 18 novembre 2025 à partir de 20h30. Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Spectacle après spectacle, exposition après exposition, Gustavo Giacosa, acteur danseur metteur en scène flamboyant, met en lumière, partage sa passion et donne corps à des figures de ce que l’on appelle Art brut.

C’est-à-dire des oeuvres et des artistes que l’on imagine souvent aux frontières de la folie, mais qui ont surtout en commun de ne pas être issus d’une culture artistique bien identifiée ou déterminée par les genres, les normes ou les époques, qu’on ne saisit pas d’emblée. Il nous propose ici, toujours accompagné par les sons complices et envoûtants du compositeur et pianiste Fausto Ferraiuolo, les deux derniers volets d’une trilogie initiée avec Nannetti, le colonel astral.



Deux spectacles, deux hommages vibrants à deux figures bouleversées et bouleversantes. D’abord avec l’art brut de Giovanni Galli, artiste hors normes, qui dessine à l’infini une BD avec des personnages habités par le désir farouche de changer de genre, de devenir femme. Une obsession dont Gustavo s’empare et qu’il transcende dans une chorégraphie vertigineuse, GIOVANNI ! … en attendant la bombe. Et puis celui de l’emblématique Melina Riccio, avec M. Un amour suprême, qui à travers ses chansons, poèmes, graffitis et broderies, tente de recoudre un monde fragmenté et restaurer des liens perdus avec l’essentiel. Gustavo et Fausto ont passé du temps avec elle, collecté ses œuvres et ses pensées, enregistré des entretiens, tourné des images, partagé ses forces et ses faiblesses. Ils témoignent sur scène, en parole en musique et en vidéo de cette rencontre intime qui nous bouscule. .

