Réunissant une soixantaine d’œuvres – peintures, pastels et dessins – elle retrace l’itinéraire fulgurant d’un artiste qui fit des paysages alpins le cœur d’une quête à la fois esthétique et spirituelle. De la Lombardie italienne à la vallée suisse de l’Engadine, Segantini a su saisir la force de la nature et en révéler la dimension symbolique, bien au-delà du réalisme. Il rêvait d’exposer à Paris à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, projet interrompu par sa mort prématurée en 1899. Plus d’un siècle plus tard, cette exposition, placée sous le commissariat de Gabriella Belli et Diana Segantini, rend enfin hommage à son regard visionnaire et à sa manière unique de mettre en dialogue l’homme et la nature, d’une étonnante modernité.

En écho à cette rétrospective, une sélection d’œuvres d’Anselm Kiefer intituléeVoglio vedere le mie montagne, en hommage à Segantini, sera également présentée au public.

Du 29 avril au 16 août 2026, le Musée Marmottan Monet consacre la première exposition monographique parisienne à Giovanni Segantini, grande figure du symbolisme et du divisionnisme européen.

Du mercredi 29 avril 2026 au dimanche 16 août 2026 :

jeudi

de 10h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 14,50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00

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Musée Marmottan Monet 2, rue Louis Boilly 75016 Paris



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