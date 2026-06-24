Lairière

GIPSY CRISTALES

Lairière Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La Région Lézignanaise Corbières Minervois vibre au rythme de Gipsy Cristale !

Une série de concerts estivaux organisé par la CCRLCM propose des soirées musicales et festives sous les étoiles.

Une invitation à partager des moments inoubliables en musique, au cœur de l’été.

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Lairière 11330 Aude Occitanie +33 4 68 27 03 35

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English :

The Lézignanaise Corbières Minervois region is buzzing to the beat of Gipsy Cristale!

A series of summer concerts organized by the CCRLCM offers musical and festive evenings under the stars.

An invitation to share unforgettable moments filled with music, right in the heart of summer.

L’événement GIPSY CRISTALES Lairière a été mis à jour le 2026-06-24 par