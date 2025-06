GIPSY JAZZ SESSION Laure-Minervois 10 juillet 2025 18:30

Aude

GIPSY JAZZ SESSION Laure-Minervois Aude

Début : 2025-07-10 18:30:00

2025-07-10

L’Association Saint Jacques d’Albas Les Musicales de Saint Jacques ont le plaisir de vous convier au concert Gipsy Jazz Session

“Une belle promenade à travers le jazz gipsy et manouche et les improvisations de ce sympathique trio“.

Un programme libre et improvisé, allant de compositions du maître Django Reinhardt comme Nuages ou Minor Swing, en passant par des airs célèbres de la chanson française (Piaf, Trenet, Brassens…).

“GIPSY JAZZ SESSION”

Rudy Rabuffetti, Dominique Mollet, Jérôme Brajtman,

Gypsy Jazz Session est né de la rencontre entre Rudy et Jérôme lors d’une jam à Foix, en 2015. Coup de foudre musical immédiat. Liés par leur passion pour la guitare, Django et la vie, ils partagent des heures de jeu et d’échanges intenses. Rudy, descendant de Django Reinhardt transmet à Jérôme l’art de la pompe et l’esprit gitan; Jérôme lui offre en retour son approche de l’harmonie classique impressionniste, enrichie d’influences orientales et africaines. De cette complicité naissent des compositions singulières toujours au service de la mélodie et empreintes de respect pour la tradition.

Dominique Mollet issu de la scène rock des années 80, avide de nouvelles expériences musicales, intègre progressivement le monde du jazz. Se produisant sur les scènes nationales, les festivals, les clubs de jazz, ce musicien polyvalent est apprécié de ses pairs pour sa sonorité, son écoute et sa musicalité au sein de formations privilégiant la créativité et l’écoute.

C’est dans cette ambiance de vie et de complicité naturelle, que Dominique et sa contrebasse se joignent au duo initial afin de porter avec solidité et finesse, swing et lyrisme, les deux guitaristes c’est avec une grande joie qu’ils se retrouvent dans l’Aude au Château St. Jacques d’Albas.

Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 71 27 31 11

English :

The Association Saint Jacques d?Albas Les Musicales de Saint Jacques are pleased to invite you to the Gipsy Jazz Session concert

a beautiful walk through gipsy and manouche jazz and the improvisations of this friendly trio….

A free, improvised program, ranging from compositions by the master Django Reinhardt, such as Nuages and Minor Swing, to famous French chanson tunes (Piaf, Trenet, Brassens…).

?GIPSY JAZZ SESSION?

Rudy Rabuffetti, Dominique Mollet, Jérôme Brajtman,

Gypsy Jazz Session was born of a meeting between Rudy and Jérôme during a jam session in Foix in 2015. Musical love at first sight. Bound by their passion for guitar, Django and life, they shared hours of intense playing and exchanges. Rudy, a descendant of Django Reinhardt, passes on to Jérôme the art of the pompe and the gypsy spirit; Jérôme, in return, offers him his approach to impressionist classical harmony, enriched by oriental and African influences. From this complicity emerge singular compositions always at the service of melody and marked by respect for tradition.

Dominique Mollet comes from the rock scene of the 80s, and is eager for new musical experiences, gradually integrating the world of jazz. Performing on national stages, festivals and jazz clubs, this versatile musician is appreciated by his peers for his sound, his listening skills and his musicality within formations that favor creativity and listening.

It is in this atmosphere of life and natural complicity, that Dominique and his double bass join the initial duo to carry with solidity and finesse, swing and lyricism, the two guitarists it is with great joy that they find themselves in the Aude at Château St. Jacques d’Albas.

German :

Der Verein Saint Jacques d’Albas Les Musicales de Saint Jacques freut sich, Sie zum Konzert Gipsy Jazz Session einladen zu können

ein schöner Spaziergang durch den Gipsy- und Gypsy-Jazz und die Improvisationen dieses sympathischen Trios?

Ein freies und improvisiertes Programm, das von Kompositionen des Meisters Django Reinhardt wie Nuages oder Minor Swing bis hin zu berühmten Melodien des französischen Chansons (Piaf, Trenet, Brassens…) reicht.

?GIPSY JAZZ SESSION?

Rudy Rabuffetti, Dominique Mollet, Jérôme Brajtman,

Gypsy Jazz Session entstand aus der Begegnung zwischen Rudy und Jérôme bei einer Jam-Session in Foix im Jahr 2015. Musikalische Liebe auf den ersten Blick. Verbunden durch ihre Leidenschaft für die Gitarre, Django und das Leben, teilen sie Stunden des Spielens und des intensiven Austauschs. Rudy, ein Nachfahre von Django Reinhardt, vermittelt Jérôme die Kunst des Pomps und den Geist der Zigeuner; Jérôme gibt ihm im Gegenzug seinen Ansatz der klassisch-impressionistischen Harmonie, angereichert mit orientalischen und afrikanischen Einflüssen. Aus dieser Komplizenschaft entstehen einzigartige Kompositionen, die immer im Dienste der Melodie stehen und von Respekt vor der Tradition geprägt sind.

Dominique Mollet, der aus der Rockszene der 80er Jahre stammt, ist begierig auf neue musikalische Erfahrungen und findet allmählich Zugang zur Welt des Jazz. Dieser vielseitige Musiker, der auf nationalen Bühnen, Festivals und in Jazzclubs auftritt, wird von seinen Kollegen für seinen Klang, sein Zuhören und seine Musikalität in Formationen geschätzt, in denen Kreativität und Zuhören im Vordergrund stehen.

In dieser lebendigen Atmosphäre und natürlichen Komplizenschaft schließen sich Dominique und sein Kontrabass dem ursprünglichen Duo an, um mit Solidität und Finesse, Swing und Lyrik die beiden Gitarristen zu tragen. Es ist mit großer Freude, dass sie sich im Aude im Château St. Jacques d’Albas treffen.

Italiano :

L’Associazione Saint Jacques d’Albas Les Musicales de Saint Jacques è lieta di invitarvi al concerto Gipsy Jazz Session

una bella passeggiata attraverso il gipsy e il gypsy jazz e le improvvisazioni di questo simpatico trio?

Un programma libero e improvvisato, che spazia dalle composizioni del maestro Django Reinhardt, come Nuages e Minor Swing, a celebri canzoni francesi (Piaf, Trenet, Brassens…).

sESSIONE DI JAZZ GIPSY?

Rudy Rabuffetti, Dominique Mollet, Jérôme Brajtman,

Gypsy Jazz Session nasce dall’incontro tra Rudy e Jérôme durante una jam session a Foix nel 2015. È stato amore musicale a prima vista. Legati dalla passione per la chitarra, per Django e per la vita, hanno condiviso ore e ore di intenso gioco e di scambi. Rudy, discendente di Django Reinhardt, trasmette a Jérôme l’arte della pompa e lo spirito gitano; Jérôme, in cambio, gli offre il suo approccio all’armonia classica impressionista, arricchita da influenze orientali e africane. Il risultato è una serie di composizioni uniche, sempre in sintonia con la melodia e rispettose della tradizione.

Dominique Mollet si è avvicinato alla scena rock negli anni ’80, desideroso di nuove esperienze musicali. Esibendosi sui palcoscenici nazionali, nei festival e nei jazz club, questo versatile musicista è apprezzato dai suoi coetanei per il suo sound, la sua capacità di ascolto e la sua musicalità all’interno di gruppi che privilegiano la creatività e l’ascolto.

È in questa atmosfera di vita e di naturale complicità che Dominique e il suo contrabbasso si uniscono al duo iniziale per trasportare i due chitarristi con solidità e finezza, swing e lirismo. È con grande gioia che si ritrovano nell’Aude al Château St. Jacques d’Albas.

Espanol :

La Asociación Saint Jacques d’Albas Les Musicales de Saint Jacques tiene el placer de invitarle al concierto Gipsy Jazz Session

un hermoso paseo por el gipsy y el gypsy jazz y las improvisaciones de este simpático trío?

Un programa libre e improvisado, que abarca desde composiciones del maestro Django Reinhardt, como Nuages y Minor Swing, hasta famosas canciones francesas (Piaf, Trenet, Brassens…).

?GIPSY JAZZ SESSION?

Rudy Rabuffetti, Dominique Mollet, Jérôme Brajtman,

Gypsy Jazz Session nació de un encuentro entre Rudy y Jérôme en una jam session en Foix en 2015. Fue un amor musical a primera vista. Unidos por su pasión por la guitarra, Django y la vida, compartieron horas de intensos toques e intercambios. Rudy, descendiente de Django Reinhardt, transmite a Jérôme el arte de la pompa y el espíritu gitano; Jérôme, a cambio, le ofrece su enfoque de la armonía clásica impresionista, enriquecida con influencias orientales y africanas. El resultado es una serie de composiciones únicas, siempre en sintonía con la melodía y respetuosas con la tradición.

Dominique Mollet surgió en la escena del rock en los años 80, ávido de nuevas experiencias musicales. Actuando en escenarios nacionales, en festivales y en clubes de jazz, este músico polifacético es apreciado por sus compañeros por su sonido, su capacidad de escucha y su musicalidad dentro de grupos que favorecen la creatividad y la escucha.

Es en este ambiente de vida y complicidad natural donde Dominique y su contrabajo se unen al dúo inicial para llevar a los dos guitarristas con solidez y finura, swing y lirismo. Es con gran alegría que se reencuentran en el Aude, en el Château St. Jacques d’Albas.

