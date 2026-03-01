Gipsy Nights Moul1

230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Le Moul’1 vous invite à une soirée d’exception aux couleurs andalouses, entre gastronomie ibérique et live music show.

Menu unique 39€ par personne

Carte réduite disponible

Entrée

Salade de gambas aux saveurs andalouses

Plat

Paella Mer & Terre du Moul’1 esprit gipsy

Dessert

Dôme chocolat & orange inspiration ibérique

19h00 Ouverture du restaurant

20h30 21h40

Live Music Show Del Aguila y Amigos

21h40 22h50

Entracte

22h50 00h00

Live Music Show Del Aguila y Amigos

Une ambiance élégante, festive et raffinée, rythmée par l’énergie gipsy live.

Informations importantes

Réservation obligatoire

Soirée réservée aux +25 ans

Dress code exigé tenue élégante

L’entrée pourra être refusée en cas de tenue inappropriée

Pour toute réservation, merci de contacter directement le restaurant via Zenchef ou par téléphone.

Une nuit d’exception, entre saveurs, rythme et élégance .

230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr

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English :

L’événement Gipsy Nights Moul1 Duppigheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig