Gipsy Nights Moul1 Duppigheim
Gipsy Nights Moul1 Duppigheim vendredi 20 mars 2026.
Gipsy Nights Moul1
230 rue du moulin Duppigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Le Moul’1 vous invite à une soirée d’exception aux couleurs andalouses, entre gastronomie ibérique et live music show.
Menu unique 39€ par personne
Carte réduite disponible
Entrée
Salade de gambas aux saveurs andalouses
Plat
Paella Mer & Terre du Moul’1 esprit gipsy
Dessert
Dôme chocolat & orange inspiration ibérique
19h00 Ouverture du restaurant
20h30 21h40
Live Music Show Del Aguila y Amigos
21h40 22h50
Entracte
22h50 00h00
Live Music Show Del Aguila y Amigos
Une ambiance élégante, festive et raffinée, rythmée par l’énergie gipsy live.
Informations importantes
Réservation obligatoire
Soirée réservée aux +25 ans
Dress code exigé tenue élégante
L’entrée pourra être refusée en cas de tenue inappropriée
Pour toute réservation, merci de contacter directement le restaurant via Zenchef ou par téléphone.
Une nuit d’exception, entre saveurs, rythme et élégance .
230 rue du moulin Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 62 contact@le-moul1.fr
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English :
L’événement Gipsy Nights Moul1 Duppigheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig