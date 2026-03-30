Gipsy Yvi Balkan Brass en concert Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues Villeneuve-sur-Lot
Gipsy Yvi Balkan Brass en concert Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues Villeneuve-sur-Lot vendredi 10 avril 2026.
Gipsy Yvi Balkan Brass en concert
Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Gipsy Yvi Balkan Brass en concert à Villeneuve-sur-Lot
Concert Gratuit !
Gipsy Yvi Balkan Brass en concert à Villeneuve-sur-Lot
Concert Gratuit ! .
Centre culturel Jacques-Raphaël-Leygues 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 00 centre.culturel@mairie-villeneuvesurlot.fr
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English : Gipsy Yvi Balkan Brass en concert
Gipsy Yvi Balkan Brass in concert in Villeneuve-sur-Lot
Free concert!
L’événement Gipsy Yvi Balkan Brass en concert Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot
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