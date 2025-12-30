GIRAMUNDO SIKA RLION LE BAL A AUDE Trebes

GIRAMUNDO SIKA RLION Début : 2026-01-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Reggal Night – le 17 janvier – Concerts de GIRAMUNDO SIKA RLIONPour cette reggal night de 2026, on a décidé de t’emmener aux 4 coins du monde. Tu vas voguer sur les good vibes peace and love et bouger au rythme du skank cher à nos têtes dreadeuses sur des textes engagés et des cultures et influences de tous bords. Du créole à l’espagnol, viens te faire envoûter à Trèbes pour un voyage au cœur du flower power !? GIRAMUNDO – 21h Reggae métisséNé en 2020 sous l’impulsion du duo franco-espagnol Ad & Sun, Giramundo est bien plus qu’un groupe : c’est une invitation au voyage.Ad, aventurier musical, a sillonné les routes d’Europe, s’imprégnant de cultures et de sons pour créer une signature sonore singulière. À ses côtés, Sun illumine le projet avec sa voix envoûtante et sa créativité visuelle, un duo en parfaite symbiose. En 2022, l’arrivée de Paf, batteur et beatmaker français, ajoute une dynamique rythmique irrésistible. Ensemble, le trio propose sur scène un spectacle vibrant, où reggae et influences latines acoustiques s’entrelacent pour transporter le public dans une expérience dansante, festive et engagée.Depuis 2023, Giramundo a donné près de 200 concerts en France et en Espagne, partageant l’affiche avec des grands noms comme Alborosie, Dub Inc, Pierpoljak, Dub Silence, Maria Siga… Leur reggae solaire et métissé souffle un vent de fraîcheur sur la scène contemporaine et affirme leur place parmi les talents les plus prometteurs du moment. ? SIKA RLION – 22h30Afro Reggae HiphopSika Rlion avance avec la rage douce de celles qui savent d’où elles viennent.Sika Rlion fusionne reggae, afro et hip hop avec des accents de maloya, entre modernité et racines. En créole et en français, elle prône liberté et affirmation de soi. Figure pionnière féminine du Sound System à La Réunion, elle s’impose avec une énergie singulière, portée par des titres comme « Tondèz ». Après un premier album solide et une trentaine de dates en 2025, elle prépare une réédition pour novembre. Freestyleuse dans l’âme, elle a partagé la scène avec L’Entourloop, Taïro et Flavia Coelho, ouvert le Cabaret Sauvage pour Queen Omega et accompagnera Dub Inc le mois prochain sur sa tournée 2026, confirmant son ascension sur la scène reggae et urbaine.Une vrai kickeuse qui promet quelques belles années !Sur place > Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptéeOuverture des portes dès 20h30

LE BAL A AUDE 22 RUE DE L’INDUSTRIE 11800 Trebes 11