GIRAMUNDO + SIKA RLION – Reggal Night concerts Bal à Aude Trèbes Samedi 17 janvier 2026, 20h30 PRÉVENTE EN LIGNE : tarif normal 12 € / tarif solidaire 14 € (hors frais de loc.)

SUR PLACE : tarif normal 15 € / tarif solidaire 17 € / tarif réduit 10 € / JEUNES – de 12 ans gratuit

Pour cette reggal night de 2026, on a décidé de t’emmener aux 4 coins du mondedu reggae. Du créole à l’espagnol, viens te faire envoûter à Trèbes pour un voyage au cœur du flower power !

Pour cette reggal night de 2026, on a décidé de t’emmener aux 4 coins du monde. Tu vas voguer sur les good vibes peace and love et bouger au rythme du skank cher à nos têtes dreadeuses sur des textes engagés et des cultures et influences de tous bords. Du créole à l’espagnol, viens te faire envoûter à Trèbes pour un voyage au cœur du flower power !

Ouverture des portes dès 20h30

**GIRAMUNDO – 21h**

_Reggae métissé_

Né en 2020 sous l’impulsion du duo franco-espagnol Ad & Sun, Giramundo est bien plus qu’un groupe : c’est une invitation au voyage.

Ad, aventurier musical, a sillonné les routes d’Europe, s’imprégnant de cultures et de sons pour créer une signature sonore singulière. À ses côtés, Sun illumine le projet avec sa voix envoûtante et sa créativité visuelle, un duo en parfaite symbiose. En 2022, l’arrivée de Paf, batteur et beatmaker français, ajoute une dynamique rythmique irrésistible. Ensemble, le trio propose sur scène un spectacle vibrant, où reggae et influences latines acoustiques s’entrelacent pour transporter le public dans une expérience dansante, festive et engagée.

Depuis 2023, Giramundo a donné près de 200 concerts en France et en Espagne, partageant l’affiche avec des grands noms comme Alborosie, Dub Inc, Pierpoljak, Dub Silence, Maria Siga… Leur reggae solaire et métissé souffle un vent de fraîcheur sur la scène contemporaine et affirme leur place parmi les talents les plus prometteurs du moment.

[Facebook](https://www.facebook.com/giramundomusic)

[Instagram](https://www.instagram.com/giramundo_music/)

[Youtube](https://www.youtube.com/@GIRAMUNDOMusicOfficiel)

[En écoute](https://www.giramundo.fr/)

**SIKA RLION – 22h30**

_Afro Reggae Hiphop_

Sika Rlion avance avec la rage douce de celles qui savent d’où elles viennent.

Sika Rlion fusionne reggae, afro et hip hop avec des accents de maloya, entre modernité et racines. En créole et en français, elle prône liberté et affirmation de soi. Figure pionnière féminine du Sound System à La Réunion, elle s’impose avec une énergie singulière, portée par des titres comme « Tondèz ». Après un premier album solide et une trentaine de dates en 2025, elle prépare une réédition pour novembre. Freestyleuse dans l’âme, elle a partagé la scène avec L’Entourloop, Taïro et Flavia Coelho, ouvert le Cabaret Sauvage pour Queen Omega et accompagnera Dub Inc le mois prochain sur sa tournée 2026, confirmant son ascension sur la scène reggae et urbaine.

Une vrai kickeuse qui promet quelques belles années !

[Facebook](https://www.facebook.com/sikarlion)

[Instagram](https://www.instagram.com/rlion_off/)

[Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCuJGYBLyo7PVeL0zayAJERQ)

[Site internet](https://linktr.ee/SikaRlion)

——

Sur place : Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptée

Lieu : Salle Bal à Aude (ZA de Sautès, derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes

Date : le 17 janvier dès 20h30

— TARIFS —

PRÉVENTE EN LIGNE : tarif normal 12 € / tarif solidaire 14 € (hors frais de loc.)

SUR PLACE : tarif normal 15 € / tarif solidaire 17 € / tarif réduit 10 € (adhérent·e·s Music’al Sol et structures partenaires, demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires AAH et RSA)

[Billetterie](https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/giramundo-et-sika-rlion)

JEUNES – de 12 ans gratuit / [Pass Culture](https://passculture.app/offre/371120270)

[Evènement facebook](https://fb.me/e/dovVxH57U)

[+ d’infos](https://linktr.ee/musicalsol11)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T23:59:00.000+01:00

1

https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/giramundo-et-sika-rlion

Bal à Aude 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

