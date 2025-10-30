Girl camp au L.A Mountainboard Park La Briorderie Rouans

Girl camp au L.A Mountainboard Park La Briorderie Rouans jeudi 30 octobre 2025.

Girl camp au L.A Mountainboard Park

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Amatrices de sport et de sensations fortes ce rendez-vous est fait pour toi !

Tu es une girl ? fan de skate ? ou tu veux juste découvrir cette activité originale ?

Viens participer à ce Girl Camp proposé au site L.A Mountainboard Park à Rouans !

Pour ce premier camp français de mountainboard, un programme varié a été concocté

3 jours de ride, ateliers, jeux, tournage de la première vidéo française de mountainboard 100% féminin et soirée entre fille !!!

jeudi 30 octobre

arrivée dans la journée

session de mise en jambes

vendredi 31 octobre

ateliers boardslides, 360, backflip…

jeux

session de groupe

soir projection vidéo sports de glisse féminin

samedi 1er novembre

matin ouverture au public pour initiations gratuites encadrées par les participantes

après-midi session de groupe, mini contest et ce sera le moment d’envoyer les bangers ; appris la veille, pour la première vidéo française 100% féminine, filmée par une professionnelle.

soirée fun

dimanche 2 novembre

session chill et départ

Informations pratiques

tarif 50€ repas inclus (vendredi midi soir samedi midi soir dimanche midi) Hébergement sur place en camping Solution de replis au chaud à 5min du spot (suivant le nombre de participantes).

si vous souhaitez un hébergement, vous pouvez solliciter l’association par mail

encadrement par les meilleures rideuses mondiales

pas de niveau requis, toutes les pratiquantes licenciées FFRS ou non sont les bienvenues

tu es débutantes mais tu aimes la glisse, n’hésite pas à te joindre aux rideuses expérimentées qui te donneront les meilleurs conseils pour progresser rapidement

tu n’es pas dispo 3 jours et souhaites juste venir passer une journée: viens le samedi 1er novembre le matin pour une initiation gratuite et profite de la journée pour mettre en application ce que tu as appris avec les autres filles.

inscription obligatoire via le lien ici

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.mountainboard@gmail.com

English :

If you’re a fan of sport and thrills, this is the event for you!

Are you a girl? A skateboard fan? Or do you just want to discover this original activity?

Come and take part in this Girl Camp at the L.A Mountainboard Park in Rouans!

German :

Sport- und Nervenkitzel-Liebhaberinnen dieser Termin ist wie für dich gemacht!

Du bist ein Girl? Skateboard-Fan? oder willst einfach nur diese originelle Aktivität kennenlernen?

Dann nimm an diesem Girl Camp teil, das im L.A Mountainboard Park in Rouans angeboten wird!

Italiano :

Se siete amanti dello sport e delle emozioni forti, questo è l’evento che fa per voi!

Sei una ragazza, un’appassionata di skateboard o vuoi semplicemente scoprire questa originale attività?

Vieni a partecipare a questo Girl Camp al L.A Mountainboard Park di Rouans!

Espanol :

Si le gustan el deporte y las emociones fuertes, ¡este es su evento!

¿Eres chica, aficionada al monopatín o simplemente quieres descubrir esta original actividad?

¡Ven a participar en este Girl Camp en el L.A Mountainboard Park de Rouans!

L’événement Girl camp au L.A Mountainboard Park Rouans a été mis à jour le 2025-10-17 par I_OT Pornic