Girl Power Comédie Le Mans LA BAZOGE La Bazoge

Girl Power Comédie Le Mans LA BAZOGE

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… et qui obtiennent des supers-pouvoirs ! Girl Power !

Rajoutez 18 Mojitos et la super-gnôle du Papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée. Vers la féminité et au-delà !

Réservation auprès de Comédie Le Mans

www.comedielemans.com / 02 43 23 54 69 / comedielemans@gmail.com

L’achat des billets également sur place à l’Envol les jours des spectacles à partir de 16 h.

Aucune réservation auprès de la mairie de La Bazoge concernant ce spectacle .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

English :

Take three super-girlfriends in emotional super-grief who decide to get super-baked… and get super-powers! Girl Power!

German :

Man nehme drei Superfreundinnen mit emotionalem Super-Galgen, die beschließen, sich einen Super-Cup zu gönnen … und Superkräfte bekommen! Girl Power!

Italiano :

Prendete tre super-ragazze in super-lutto che decidono di fare una super-trasformazione… e ottengono dei super-poteri! Potere alle ragazze!

Espanol :

Se trata de tres super-amigas en super-dolor que deciden tener una super-mezcla… ¡y obtienen super-poderes! ¡Girl Power!

