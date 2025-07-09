Girl Power Comédie Le Mans LA BAZOGE La Bazoge
28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… et qui obtiennent des supers-pouvoirs ! Girl Power !
Rajoutez 18 Mojitos et la super-gnôle du Papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée. Vers la féminité et au-delà !
Réservation auprès de Comédie Le Mans
www.comedielemans.com / 02 43 23 54 69 / comedielemans@gmail.com
L’achat des billets également sur place à l’Envol les jours des spectacles à partir de 16 h.
Aucune réservation auprès de la mairie de La Bazoge concernant ce spectacle .
English :
Take three super-girlfriends in emotional super-grief who decide to get super-baked… and get super-powers! Girl Power!
German :
Man nehme drei Superfreundinnen mit emotionalem Super-Galgen, die beschließen, sich einen Super-Cup zu gönnen … und Superkräfte bekommen! Girl Power!
Italiano :
Prendete tre super-ragazze in super-lutto che decidono di fare una super-trasformazione… e ottengono dei super-poteri! Potere alle ragazze!
Espanol :
Se trata de tres super-amigas en super-dolor que deciden tener una super-mezcla… ¡y obtienen super-poderes! ¡Girl Power!
