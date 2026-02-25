Girl Power Journée des Droits de la Femme Le Hangar Zéro Le Havre

Girl Power Journée des Droits de la Femme

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le Havre vibrera au rythme du Girl Power !

Une soirée dédiée à la force, à la voix et à l’énergie des femmes, dans une ambiance musicale intense et positive.

Chanteuses invitées

– Sista Jahan (Paris)

– Tess (Paris)

– Jamila (Le Havre)

– + guests surprises

Aux platines

La redoutable DJ Charlie Gyal pour enflammer le dancefloor de 20h à 02h

Viens célébrer les femmes, leur talent, leur puissance et leur liberté dans une soirée de partage, de vibes et de good energy.

Girl Power, same fire, same love, same respect !

Restauration sur place

Réservation au 07 45 57 43 06 .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

