GIRL POWER – LES TERRASSES D’ADRIEN Sannes

LE DINER DE CONS Début : 2026-01-15 à 20:30. Tarif : – euros.

La pièce culte de Francis Weber : Un face à face féroce, émouvant et drôle ! Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un » con « , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare : François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…. La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser…. Le Saviez-vous? Dès sa création en 1993, la pièce de Francis Veber » Le dîner de cons » , a connu un immense succès, elle sera adaptée au cinéma en 1998 par le même auteur et connaîtra un succès mondial.

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13