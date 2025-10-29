Girl Power La Comédie de Metz Metz

Girl Power

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 20:00:00

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… Et qui obtiennent des supers-pouvoirs ! Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée. Vers la féminité et au-delà ! Auteur Joachim DesmoinesTout public

English :

Take three super-girlfriends in emotional super-grief who decide to have a super-bender… And get super-powers! Add 18 mojitos and grandpa’s super-role… Shake it all up… And you’ve got all the ingredients for a feminine, feminist comedy that’s totally madcap. Towards femininity and beyond! Author: Joachim Desmoines

German :

Nehmen Sie drei Superfreundinnen, die sich in einem emotionalen Super-Galgen befinden und beschließen, sich einen Super-Gau zuzuziehen… Und die Superkräfte bekommen! Fügen Sie 18 Mojitos und den Super-Gag des Opas hinzu… Schütteln Sie das Ganze… Und schon haben Sie alle Zutaten für eine total verrückte, feministische Frauenkomödie. Auf dem Weg zur Weiblichkeit und darüber hinaus! Verfasser: Joachim Desmoines

Italiano :

Prendete tre super-ragazze in super-lutto che decidono di fare una super-trasformazione… E ottengono dei superpoteri! Aggiungete 18 mojito e il super ruolo del nonno… Scuotete il tutto… Avete tutti gli ingredienti per una commedia femminile, femminista e totalmente folle. Verso la femminilità e oltre! Autore: Joachim Desmoines

Espanol :

Tres super-amigas en super-sufrimiento que deciden tener una super-juerga… ¡Y adquieren superpoderes! Añade 18 mojitos y el superpapel del abuelo… Agítalo todo… Tienes todos los ingredientes para una comedia femenina, feminista y totalmente disparatada. ¡Hacia la feminidad y más allá! Autor: Joachim Desmoines

L’événement Girl Power Metz a été mis à jour le 2025-10-21 par AGENCE INSPIRE METZ