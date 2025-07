GIRL POWER – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

GIRL POWER – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg samedi 13 septembre 2025

GIRL POWER Début : 2025-09-13 à 18:00. Tarif : – euros.

Prenez trois super-copines en super-galère affective qui décident de se prendre une super-cuite… Et qui obtiennent des supers-pouvoirs !Rajoutez 18 mojitos et la super-gnôle du papy… Agitez tout cela… Vous avez tous les ingrédients d’une comédie féminine et féministe, totalement déjantée.Vers la féminité et au-delà !

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67