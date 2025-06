GIRL POWER – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis 1 octobre 2025

GIRL POWER – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis Mercredi 1 octobre, 20h30 Billetterie: Tarif plein 20.49€ – Tarif Réduit 15.44€ – Gratuit pour les moins de 10 ans

Concert avec orchestre

[Ludmila Berlinskaia & Arthur Ancelle / Orchestre Colonne / Julien Leroy, direction](https://rungispianopiano-festival.com/edition-2025/duel/)

Concert avec orchestre

Deux compositrices en regard ! Les pianistes Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle interprètent deux concertos pour piano, le premier de l’Américaine Dana Suesse datant de 1941, et le second composé l’an dernier par l’Ukrainienne Olga Viktorova pour leur duo.

En présence de Peter Mintun (légataire universel des oeuvres savantes de Dana Suesse), et de la compositrice Olga Viktorova.

Concert présenté par Clément Rochefort

Dana Suesse : Concerto pour 2 pianos et orchestre (1941)

Olga Viktorova : It all began with Arthur’s shoes, Concerto pour 2 pianos et orchestre (2024) (1ere française)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T22:05:00.000+02:00

1

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2025/girl-power/ https://www.billetweb.fr/girlpower1

Le Théâtre de Rungis 1, place du Général-de-Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne