Girl Scout + Adam El Mutant Amiens

Girl Scout + Adam El Mutant

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Girl Scout Indie-rock | SUE 22:00

Tout droit débarqué de Suède, Girl Scout s’est formé début 2021. Après s’être rencontrés au Royal College of Music de Stockholm, Emma, Kevin et Per ont vite délaissé leur répertoire de reprises pour se mettre à composer et écrire. Prolifiques, ils ont depuis dévoilé 1 EP et de nombreux singles, calibrant petit à petit un son indie rock à la fois désinvolte et nostalgique. À peine revenus d’une tournée passée par l’Europe et les États-Unis, les Girl Scout sortiront leur premier album en mars 2026, prouvant ainsi à tous que le magazine américain Paste ne se trompait pas en les adoubant “le meilleur nouveau groupe du monde” !

Adam El Mutant Indie | FR 21:00

C’est en 2020, dans sa chambre confinée, qu’Adam El Mutant a attrapé le virus de la bedroom pop.

Après avoir croisé la route de Stella Donnelly, Kevin Morby ou encore Cory Hanson en concert, son projet prend une tournure plus rock et un premier disque germe en 2023. Celui-ci lui ouvrira les portes des salles de la région, pour y transmettre ses mélodies tellement douces pour le cœur qu’elles devraient être remboursées par la Sécu.

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

English :

Girl Scout Indie-rock | SUE 22:00

Straight from Sweden, Girl Scout was formed in early 2021. After meeting at Stockholm?s Royal College of Music, Emma, Kevin and Per quickly abandoned their repertoire of covers to start composing and writing. Prolific, they have since released 1 EP and numerous singles, gradually calibrating a casual yet nostalgic indie rock sound. Barely back from a tour of Europe and the USA, Girl Scout will be releasing their debut album in March 2026, proving to all and sundry that Paste magazine was right when it dubbed them ?the best new band in the world?!

Adam El Mutant Indie | FR 21:00

Adam El Mutant caught the bedroom pop bug in 2020.

After crossing paths with the likes of Stella Donnelly, Kevin Morby and Cory Hanson in concert, his project took a rockier turn and a first album was born in 2023. This will open the doors to the region’s concert halls, where she will perform her melodies, so gentle on the heart that they should be reimbursed by the French health system.

L’événement Girl Scout + Adam El Mutant Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS