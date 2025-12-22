Girls and boys Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 16:00 – 17:35

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

Une femme raconte son histoire dans un monologue au ton léger et décalé. Cependant, la comédie joyeuse des débuts – rencontre truculente dans une file d’attente d’EasyJet, relation amoureuse et enfants – vire rapidement au drame. Maître de l’asphyxie, l’auteur cisèle un foudroyant retournement de situation. Comment bascule-t-on de l’idylle à l’horreur la plus brutale ? Dennis Kelly explore les ressorts enfouis de la masculinité, du patriarcat, des relations amoureuses, de la filiation et de la folie, à travers cette puissante tragédie, jouissive et mélancolique. À partir de 15 ans | Durée : 1h35 Auteur.ice : Dennis Kelly / Traduction de Philippe Le MoineCompagnie : Compagnie Chaos DeboutMise en scène : Corentin PraudDirection d’actrice : Bénédicte BlanchardComédienn.es : Laureline LejeuneCréation lumière : Ketsia Bitsene

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07



