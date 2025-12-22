Girls and boys Théâtre du Cyclope Nantes

Girls and boys Théâtre du Cyclope

Girls and boys Théâtre du Cyclope Nantes samedi 21 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 16:00 – 17:35
Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille 

Une femme raconte son histoire dans un monologue au ton léger et décalé. Cependant, la comédie joyeuse des débuts – rencontre truculente dans une file d’attente d’EasyJet, relation amoureuse et enfants – vire rapidement au drame. Maître de l’asphyxie, l’auteur cisèle un foudroyant retournement de situation. Comment bascule-t-on de l’idylle à l’horreur la plus brutale ? Dennis Kelly explore les ressorts enfouis de la masculinité, du patriarcat, des relations amoureuses, de la filiation et de la folie, à travers cette puissante tragédie, jouissive et mélancolique. À partir de 15 ans | Durée : 1h35 Auteur.ice : Dennis Kelly / Traduction de Philippe Le MoineCompagnie : Compagnie Chaos DeboutMise en scène : Corentin PraudDirection d’actrice : Bénédicte BlanchardComédienn.es : Laureline LejeuneCréation lumière : Ketsia Bitsene

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=323515


