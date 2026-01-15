Girls and boys TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:30 – 22:05

Une femme raconte son histoire dans un monologue au ton léger et décalé. Cependant, la comédie joyeuse des débuts – rencontre truculente dans une file d’attente d’EasyJet, relation amoureuse et enfants – vire rapidement au drame. Maître de l’asphyxie, l’auteur cisèle un foudroyant retournement de situation. Comment bascule-t-on de l’idylle à l’horreur la plus brutale ? Dennis Kelly explore les ressorts enfouis de la masculinité, du patriarcat, des relations amoureuses, de la filiation et de la folie, à travers cette puissante tragédie, jouissive et mélancolique. Avec Laureline Lejeune. Mise en scène par Corentin Praud, direction d’actrice par Bénédicte Blanchard et création lumière par Ketsia Bitsene. Texte de Dennis Kelly et traduction de Philippe Le Moine. Direction d’actrice par Bénédicte Blanchard.

