Girls and boys Tours

Girls and boys Tours mercredi 24 septembre 2025.

Girls and boys

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24 23:30:00

Date(s) :

2025-09-24

La compagnie Jamais je ne dirai mon nom est une compagnie Tourangelle créer en 2021 par Agathe Peligry et Pauline Rousseau. La création Girls & Boys du texte de Dennis Kelly est mis en scène par Agathe Peligry et interprété par Ludmila Barré-Gaillard.

Synopsis

Suite à une première rupture, suivie d’une période Je me défonce, je baise , une femme sans attache et sans projet, part aux quatre coins du monde pour essayer de se trouver. Après de nombreux voyages, alors qu’elle s’apprête à quitter l’Italie, en pleine file d’attente pour l’embarquement, une rencontre, celle de son mari… .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Jamais je ne dirai mon nom is a Touraine-based company founded in 2021 by Agathe Peligry and Pauline Rousseau. Girls & Boys, based on a text by Dennis Kelly, is directed by Agathe Peligry and performed by Ludmila Barré-Gaillard.

German :

Die Compagnie Jamais je ne dirai mon nom ist ein Ensemble aus Tourangelle, das im Jahr 2021 von Agathe Peligry und Pauline Rousseau gegründet wurde. Das Stück Girls & Boys nach einem Text von Dennis Kelly wird von Agathe Peligry inszeniert und von Ludmila Barré-Gaillard gespielt.

Italiano :

Jamais je ne dirai mon nom è una compagnia della Touraine fondata nel 2021 da Agathe Peligry e Pauline Rousseau. Girls & Boys, basato su un testo di Dennis Kelly, è diretto da Agathe Peligry e interpretato da Ludmila Barré-Gaillard.

Espanol :

Jamais je ne dirai mon nom es una compañía de Touraine fundada en 2021 por Agathe Peligry y Pauline Rousseau. Girls & Boys, basada en un texto de Dennis Kelly, está dirigida por Agathe Peligry e interpretada por Ludmila Barré-Gaillard.

