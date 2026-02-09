Girls & Boys – avec Laurine Lejeune Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-08 20:15 – 21:45

Gratuit : non 11 € à 21 € 11 € à 21 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Théâtre Une femme raconte son histoire dans un monologue au ton léger et décalé. Cependant, la comédie joyeuse des débuts – rencontre truculente dans une file d’attente d’EasyJet, relation amoureuse et enfants – vire rapidement au drame. Maître de l’asphyxie, l’auteur cisèle un foudroyant retournement de situation. Comment bascule-t-on de l’idylle à l’horreur la plus brutale ? Dennis Kelly explore les ressorts enfouis de la masculinité, du patriarcat, des relations amoureuses, de la filiation et de la folie, à travers cette puissante tragédie, jouissive et mélancolique. Texte : Dennis KellyAvec Laureline LejeuneMise en scène : Corentin Praud Durée : 1h30 Tout public à partir de 15 ans

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/



