Girls Can’t Surf + Rencontre Cinéma La Lanterne Bègles

Girls Can’t Surf + Rencontre Dimanche 7 juillet 2024, 16h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T16:30:00 – 2024-07-07T18:30:00

Fin : 2024-07-07T16:30:00 – 2024-07-07T18:30:00

Le film

Nous sommes dans les années 1980 et le monde du surf professionnel est un cirque de couleurs fluorées, de cheveux peroxydés et d’égos masculins radicaux.

GIRLS CAN’T SURF suit le parcours d’un groupe de surfeuses rebelles qui ont décidé d’affronter le monde du surf professionnel et ses stéréotypes, dominé par les hommes, pour atteindre l’égalité et changer le sport pour toujours.

GIRLS CAN’T SURF met en avant des personnalités percutantes, luttant contre le sexisme, malgré des rivalités et l’envie de concrétiser des rêves de compétition.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance suivie d’une rencontre avec Emile Mahler, président de The International Surf Archives, dans le cadre de notre week-end olympique les 6 et 7 juillet ! cinéma bègles