GIRLS DON’T CRY FESTIVAL Toulouse

Le Girls Don’t Cry Festival, un festival de musiques électroniques et expérimentale, queer et féministe est de retour pour sa 5ème édition ! Un weekend de joie et de musiques flamboyantes.

Le festival est organisé par l’association La Petite qui agit pour l’égalité des genres dans les arts et la culture et par son média Girls Don’t Cry qui promeut la création artistique des personnes minorisées de genre. Le dispositif de prévention des violences et discriminations en milieu festif (Main Forte) que nous avons formé sera présent sur place !

Le Girls Don’t Cry Festival n’est pas une pause mais une faille, une zone temporaire de réenchantement, un glitch queer dans la matrice. On s’y retrouve chaque année comme on rallume un feu, comme on entre en cérémonie. On y célèbre ce qui déborde, ce qui déraille, ce qui fait vibrer. On y danse, on y pleure, on y fabrique un monde plus respirable.

Pendant trois jours, les corps s’inventent d’autres usages, d’autres rythmes, d’autres liens. Le son devient une arme, un manifeste, un cri de joie. Et ailleurs, ça clignote, ça murmure, ça surprend. Des gestes apparaissent, des matières s’animent, des voix s’élèvent. Il faudra tendre l’oreille, ouvrir les yeux, suivre les indices.

Avec Abstraxion, Schön Paul & Perlla, Ayant, le Cabaret Drag Belladonna, Eliott des Adelphes, La Noche Vita, Liv Belluggio & Mika Rambar, Crustasex, Le Talu, Malaise Vagal, Oï les Ox, Pony Sirena Tropical, salome, Turkana + des rencontres, des performances, des expositions et des stands !

Rendez-vous dans la récente salle de concert Toulousaine, La Cabane les vendredi 5 et samedi 6 décembre ainsi qu’au Centre Culturel Bonnefoy dimanche 7 décembre. Toutes les infos sur le festival. 7.6 .

English :

The Girls Don?t Cry Festival, a festival of queer, feminist electronic and experimental music, is back for its 5th edition! A weekend of joy and flamboyant music.

German :

Das Girls Don?t Cry Festival, ein Festival für elektronische und experimentelle, queere und feministische Musik, ist wieder da und feiert seine fünfte Ausgabe! Ein Wochenende voller Freude und flammender Musik.

Italiano :

Il Girls Don’t Cry Festival, festival di musica elettronica e sperimentale queer e femminista, torna per la sua quinta edizione! Un fine settimana di gioia e di musica fiammeggiante.

Espanol :

El Girls Don’t Cry Festival, festival de música electrónica y experimental queer y feminista, ¡vuelve en su 5ª edición! Un fin de semana de alegría y música extravagante.

