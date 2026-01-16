GIRLS DON’T CRY FILM FESTIVAL AMERICAN COSMOGRAPH Toulouse

GIRLS DON’T CRY FILM FESTIVAL

AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

2026-02-13

Girls Don’t Cry, le média pop féministe de l’association La Petite, présente la quatrième édition du Girls Don’t Cry Film Festival votre festival de cinéma queer & féministe préféré !

Le Girls Don’t Cry Film Festival, ce sont trois jours d’émotions cinématographiques collectives pour mettre en lumière le travail des personnes sexisées qui font des films. À l’affiche Les Immortelles, The Warermelon Woman, Outerlands, Alma Del Desierto, Charlie’s Angels, Office Killer, Gorgona, Wives, Paris is Burning, Soirée Courts.

Retrouvez le programme complet sur le site internet de l'American Cosmograph.

AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 66 20 cinema@american-cosmograph.fr

English :

Girls Don’t Cry, the feminist pop media of the association La Petite, presents the fourth edition of the Girls Don’t Cry Film Festival: your favorite queer & feminist film festival!

