Girls for tomorrow, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing
Girls for tomorrow, Cinéma du Fresnoy, Tourcoing samedi 28 mars 2026.
Girls for tomorrow Samedi 28 mars, 19h30 Cinéma du Fresnoy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T19:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T19:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:30:00+01:00
Cinéma du Fresnoy 22 Rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France https://www.lefresnoy.net/
rencontre avec Nora Philippe et Chloé Levray