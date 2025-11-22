Girls for tomorrow Place de l’église Lanildut

Place de l’église Espace Queffelec Lanildut Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-22 20:30:00

2025-11-22

Dans le cadre du mois du film documentaire, l’Amicale laïque de Lanildut présente le film Girls for Tomorrow , documentaire de Nora Philippe (1h30 min) produit par ARTE GEIE, RTBF, Point du Jour-Les Films du Balibari. En présence de la réalisatrice.

Entre luttes féministes et questionnements sur leur futur, le destin de quatre étudiantes dans l’Amérique de Trump. De 2015 à 2024, au fil des mandats de Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden, Nora Philippe a suivi quatre boursières au Barnard College de New York, une prestigieuse université pour femmes fondée en 1889 par Annie Nathan Meyer à la suite du refus de l’université Columbia d’accepter les femmes. L’ambition de la réalisatrice Nora Philippe est vaste suivre pendant trente ans, de 2015 à 2045, le destin de quatre jeunes femmes états-uniennes. Marquées par l’ère Trump, MeToo, Black Lives Matter et la crise climatique, elles ont 30 ans aujourd’hui et représentent les visages de la résistance. .

Place de l’église Espace Queffelec Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 70 76 67 89

