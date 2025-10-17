Girls Night à l’Abbaye Vide dressing et Troc L’Abbaye Tonnerre

Girls Night à l’Abbaye Vide dressing et Troc L’Abbaye Tonnerre vendredi 17 octobre 2025.

Girls Night à l’Abbaye Vide dressing et Troc

L’Abbaye Chemin de Bel air Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

Date(s) :

2025-10-17

L’Abbaye de Tonnerre organise un vide-dressing et troc (vêtements, chaussures et accessoires). .

L’Abbaye Chemin de Bel air Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 99 17 45

English : Girls Night à l’Abbaye Vide dressing et Troc

German : Girls Night à l’Abbaye Vide dressing et Troc

Italiano :

Espanol :

L’événement Girls Night à l’Abbaye Vide dressing et Troc Tonnerre a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois